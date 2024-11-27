На Запоріжжі ворог накопичив сили щоб вклинитись в оборону - речник ЗСУ

Російські окупаційні війська активізували свої штурмові дії на Времіївському напрямку, однак на Запоріжжі ворог накопичив сили не для наступу, а для спроб вклинитись в оборону українських військ. Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.

«Ворог активізував (на Времіївському напрямку – ред.) свої штурмові дії невеликих малих груп штурмової піхоти. Він проводить їх за підтримки інколи бойових броньованих машин, за підтримки бронегруп, і дійсно ворог на цьому напрямку накопичив певну кількість штурмової піхоти.

Але це не стільки, щоб здійснити якийсь наступ. Це для того, щоб постійно продовжувати штурмові дії, намагатися все глибше і глибше вклинюватися в нашу оборону, намагатися зайняти наші позиції. Але Сили оборони України в основному відбивають всі ці штурми і намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення» , - пояснив Волошин.

За його словами, ворог щодоби проводить тут близько 20 штурмів та «усіма силами рветься до Великої Новосілки - найбільшого населеного пункту, який в тій місцевості є, щоб взяти під контроль повністю Донецьку область».