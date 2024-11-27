Кабмін закликав президента підписати закони про держбюджет-2025 та підвищення податків

Кабінет Міністрів закликав президента Володимира Зеленського якнайшвидше підписати закони про державний бюджет на 2025 рік та підвищення податків в України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Шмигаля, закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.

"Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного" , - розповів Шмигаль.

Він зауважив, що після підписання цих законів Україна отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.

Він також нагадав, що 60% видатків держбюджету наступного року припадає на сектор безпеки та оборони.