Кабмін закликав президента підписати закони про держбюджет-2025 та підвищення податків
Кабінет Міністрів закликав президента Володимира Зеленського якнайшвидше підписати закони про державний бюджет на 2025 рік та підвищення податків в України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За словами Шмигаля, закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.
"Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного", - розповів Шмигаль.
Він зауважив, що після підписання цих законів Україна отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.
Він також нагадав, що 60% видатків держбюджету наступного року припадає на сектор безпеки та оборони.
"Наступного року ми витратимо на армію понад 2,2 трлн грн - значно більше, ніж бюджет країни мирного часу", - сказав він.