Зеленський повідомив, коли підпише закон про держбюджет на 2025 рік

Президент Володимир Зеленський підпише закон про державний бюджет на 2025 рік в четвер, 28 листопада﻿. Про це він заявив у своєму відеозверненні, повідомляє Ділова столиця.

Голова держави зазначив, що провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком і представниками Верховної Ради.