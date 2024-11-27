Зеленський повідомив, коли підпише закон про держбюджет на 2025 рік
Президент Володимир Зеленський підпише закон про державний бюджет на 2025 рік в четвер, 28 листопада. Про це він заявив у своєму відеозверненні, повідомляє Ділова столиця.
Голова держави зазначив, що провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком і представниками Верховної Ради.
"Обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік, нашу фінансову готовність і на цей грудень, і на наступний рік. І домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік — одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне — всі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані", — сказав Зеленський.