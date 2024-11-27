Вашингтон та Пекін провели обмін ув'язненими - Politico

США та Китай у середу, 27 листопада, провели обмін ув’язненими у форматі три на три. Про це заявив високопосадовець Білого дому. Про це пише видання Politico, повідомляє Новое время.

За даними Politico, Китай звільнив американців Марка Свідана, Кая Лі та Джона Люна в обмін на трьох невідомих громадян КНР. Як заявив високопоставлений чиновник, обмін є результатом багаторічних «інтенсивних переговорів» між офіційними особами Білого дому, Держдепартаменту та їхніми китайськими колегами.

Politico повідомило, що троє американців повернуться до США «через кілька годин».

Журналісти додали, що цей обмін дає надію на те, що Пекін, можливо, захоче вести переговори про звільнення інших громадян США, які перебувають за ґратами в Китаї або яким заборонений виїзд з країни.

Китайська поліція заарештувала американця Марка Свідана у листопаді 2012 року, він є уродженцем Техасу. Його звинуватили у виготовленні й торгівлі наркотиками. У січні 2020 року суд у провінції Гуандун після п’ятирічного судового розгляду засудив Свідана до смертної кари з відстрочкою на два роки.

Шанхайська поліція затримала Кая Лі зі штату Нью-Йорк у вересні 2016 року. У липні 2018 року суд засудив його до десятирічного тюремного ув’язнення за нібито шпигунство на користь ФБР. У 2021 році ООН визнала Кая Лі жертвою свавільного затримання і назвала його ув’язнення «політичним, а не кримінальним».

У 2023 році китайський суд засудив Джона Люна до довічного ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві. Пекін тоді стверджував, що американець працював на американські спецслужби з 1989 року. Його звільнення стало несподіванкою, оскільки ні Державний департамент, ні ООН не вважали його «неправомірно затриманим» китайською владою.