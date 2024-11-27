РФ найближчими роками може напасти на НАТО - розвідка Німеччини

Росія може здійснити напад на територію НАТО найближчими роками. Однак мова не про широкомасштабний наступ на європейські країни, а обмежену операцію, заявив очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль. З посиланням на Zeit, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, Росія "готується до війни із Заходом", а військова конфронтація стає для Кремля "можливим варіантом".

Каль припускає, що російські військові будуть здатні "здійснити напад на Захід" з погляду особового складу і матеріальних засобів до кінця десятиліття.

Водночас, на його думку, йтиметься не про широкомасштабний напад на європейські країни НАТО, а обмежену операцію - наприклад вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген з метою "зачистки території" або в країни Балтії під приводом захисту російських меншин.

За словами глави німецької розвідки, такі операції мають на меті перекреслити зобов'язання про колективну безпеку, передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору, та розвалити НАТО.

За оцінкою розвідки Німеччини, у російському керівництві сумніваються, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 Північноатлантичного договору в надзвичайних ситуаціях".

"Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте" , - зазначив Каль.

Він додав, що Росія намагатиметься розколоти НАТО ще до можливого початку війни, наприклад, шляхом переманювання окремих країн-членів на свій бік. На думку глави німецької розвідки, російський диктатор Володимир Путін "випробує червоні лінії Заходу і піде на подальшу ескалацію".

Нагадаємо, українська влада вже неодноразово заявляла, що російський режим не зупиниться в Україні у разі перемоги у війні.

За думку естонської розвідки, Росія вже готується до нової війни, це може статися протягом наступних 10 років. Не виключають і прямий конфлікт з НАТО.

Низка західних країн також почали хвилюватися, що Росія може вторгнутися на територію НАТО в найближчому майбутньому.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Росія може напасти на НАТО до 2029 року.

До того ж у НАТО вже розробили план оборони на випадок можливого нападу Росії.