У Сирії розпочався масштабний наступ протурецьких сил на позиції армії Башара Асада в провінції Алеппо. Опозиційні війська, що отримують підтримку Туреччини, вже захопили кілька населених пунктів, а також два танки сирійської армії. З посиланням на місцеві Telegram-канали, повідомляє Обозреватель.

Це стало першим великим наступом опозиційних сил за останні чотири роки.

У відповідь на атаки сирійська армія, спільно з російськими військовими, підняла авіацію для завдавання ударів по позиціях повстанців. Однак опозиція активно використовує ПЗРК (переносні зенітні ракетні комплекси), завдаючи значних втрат російським літакам.

Опозиційні сили продовжують просування, а також захоплюють полонених і знищують російських спецпризначенців, які окупували частину Сирії з дозволу Асада.

Сили опозиції, включно з фракцією "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТС), успішно просуваються до Алеппо. Вони вже звільнили кілька стратегічних міст, серед яких Андзара, Ель-Хота та Кафр-Біссін, і перебувають лише за 7,5 км від східних околиць Алеппо. Вже оголошено мобілізацію додаткових сил для наступу на місто.

Протурецькі бойовики активно захоплюють важливі військові об'єкти, серед яких стратегічно важлива база "Фоудж-46". У бою за провінцію також було знищено російські приватні військові компанії (ПВК) і частини іранських ополченців, таких як "Хезболла" та "Бригади Аль-Кудс". Мобілізовано для цього зіткнення навіть узбецьких моджахедів, які стали частиною коаліції сил ХТС.

Цей наступ став можливим завдяки обставинам у Лівані, де після припинення війни Туреччина вирішила скористатися моментом для боротьби з іранськими силами та "Хезболлою" на сході Сирії. Тож Туреччина намагається не допустити посилення Ірану та підтримати своїх союзників серед сирійської опозиції.