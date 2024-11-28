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РФ втратила на війні з Україною ще понад 1200 військових – Генштаб

РФ втратила на війні з Україною ще понад 1200 військових – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в ході війни з Україною 1220 військових, 22 артсистеми, 45 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 736630 (+1220) осіб ліквідовано;
  • танків – 9450 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 19306 (+2) од.;
  • артилерійських систем – 20852 (+22) од.;
  • РСЗВ – 1256 од.;
  • засоби ППО – 1005 од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45) од.;
  • крилаті ракети – 2765 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30186 (+60) од.;
  • спеціальна техніка - 3697 (+10) од.

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