РФ втратила на війні з Україною ще понад 1200 військових – Генштаб

Росія за минулу добу втратила в ході війни з Україною 1220 військових, 22 артсистеми, 45 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.24 орієнтовно склали: