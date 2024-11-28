РФ втратила на війні з Україною ще понад 1200 військових – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в ході війни з Україною 1220 військових, 22 артсистеми, 45 безпілотників та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 736630 (+1220) осіб ліквідовано;
- танків – 9450 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 19306 (+2) од.;
- артилерійських систем – 20852 (+22) од.;
- РСЗВ – 1256 од.;
- засоби ППО – 1005 од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45) од.;
- крилаті ракети – 2765 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30186 (+60) од.;
- спеціальна техніка - 3697 (+10) од.