Через ракетний обстріл Рівненщині без електроенергії 280 тисяч абонентів – ОВА

Рівненська область зазнала ракетного удару вранці 28 листопада, є проблеми з електропостачанням﻿. Про це заявив голова Рівненської обладміністрації Олександр Коваль, повідомляє Ділова столиця.

"В області без електропостачання понад 280 тис. абонентів. Є перебої з водою" , — розповів він.

Школи Рівного та частини Рівненського району перевели на дистанційне навчання.

Нагадаємо, вранці росіяни масовано атакували енергетичні об'єкти по всій Україні, запроваджені аварійні відключення світла.