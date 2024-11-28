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Через ракетний обстріл Рівненщині без електроенергії 280 тисяч абонентів – ОВА

Через ракетний обстріл Рівненщині без електроенергії 280 тисяч абонентів – ОВА
Фото: Курс України

Рівненська область зазнала ракетного удару вранці 28 листопада, є проблеми з електропостачанням﻿. Про це заявив голова Рівненської обладміністрації Олександр Коваль, повідомляє Ділова столиця.

"В області без електропостачання понад 280 тис. абонентів. Є перебої з водою", — розповів він.

Школи Рівного та частини Рівненського району перевели на дистанційне навчання.

Нагадаємо, вранці росіяни масовано атакували енергетичні об'єкти по всій Україні, запроваджені аварійні відключення світла.

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