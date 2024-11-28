Через ракетний обстріл Рівненщині без електроенергії 280 тисяч абонентів – ОВА
Рівненська область зазнала ракетного удару вранці 28 листопада, є проблеми з електропостачанням. Про це заявив голова Рівненської обладміністрації Олександр Коваль, повідомляє Ділова столиця.
"В області без електропостачання понад 280 тис. абонентів. Є перебої з водою", — розповів він.
Школи Рівного та частини Рівненського району перевели на дистанційне навчання.
Нагадаємо, вранці росіяни масовано атакували енергетичні об'єкти по всій Україні, запроваджені аварійні відключення світла.