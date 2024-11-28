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DeepState: Росіяни відбили село у Курській області

DeepState: Росіяни відбили село у Курській області
Фото: wikimedia.org

Російська армія змогла відбити в українських військових село Дар'їно у Суджанському районі Курської області, а також просунутися біля населеного пункту Плехово.﻿ Про це йдеться у повідомленні української OSINT-спільноти DeepState, повідомляє Дзеркало тижня.

Також росіяни мали просування поблизу:

  • міста Торецьк Бахмутського району Донецької області,
  • селища Неліпівка Торецької громади Бахмутського району Донецької області,
  • села Петрівка Селидівської громади Покровського району Донецької області.
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Мапа: DeepState

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили﻿, що росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області

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