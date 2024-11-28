DeepState: Росіяни відбили село у Курській області
Російська армія змогла відбити в українських військових село Дар'їно у Суджанському районі Курської області, а також просунутися біля населеного пункту Плехово. Про це йдеться у повідомленні української OSINT-спільноти DeepState, повідомляє Дзеркало тижня.
Також росіяни мали просування поблизу:
- міста Торецьк Бахмутського району Донецької області,
- селища Неліпівка Торецької громади Бахмутського району Донецької області,
- села Петрівка Селидівської громади Покровського району Донецької області.
Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області