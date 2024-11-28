Масована атака РФ по Україні: ППО збила 79 ракет і 38 безпілотнків
У ніч на 28 листопада російські війська завдали масованого повітряного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили 79 ракет і 38 безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загалом у небі над Україною було виявлено 188 повітряних цілей:
- 3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області РФ по Харківщині;
- - 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська області РФ;
- - 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;
- 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово (РФ).
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 10.30 підтверджено збиття:
- 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).
Повітряні сили зазначають, що ракетно-дроновий удар РФ був спрямований на об’єкти енергетики України.