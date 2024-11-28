Масована атака РФ по Україні: ППО збила 79 ракет і 38 безпілотнків

У ніч на 28 листопада російські війська завдали масованого повітряного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили 79 ракет і 38 безпілотників.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом у небі над Україною було виявлено 188 повітряних цілей:

3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області РФ по Харківщині;

- 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська області РФ;

- 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;

97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово (РФ).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.30 підтверджено збиття:

76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Повітряні сили зазначають, що ракетно-дроновий удар РФ був спрямований на об’єкти енергетики України.