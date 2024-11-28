The Economist: Трамп звинуватить Байдена у разі поразки України

Якщо пріоритетом Трампа є укладення угоди — будь-якої угоди — тоді він може просто скоротити допомогу Україні й наполягати на тому, щоб вона прийняла вимоги Росії. Однак деякі спостерігачі вважають, що Трамп вважатиме поразку України поганою як для Америки, так і для свого іміджу, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами інсайдерів, Трамп побоюється, що провал в Україні підірве його популярність, так само, як хаотичне виведення військ з Афганістану в 2021 році зашкодило президенту Джо Байдену, йдеться в матеріалі журналу The Economist.

Ерік Чіарамелла з вашингтонського аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace, який працював у Білому домі за часів Трампа, стверджує, що ізоляціоністське крило Республіканської партії перебуває на підйомі.

Трамп може шукати легкої угоди за допомогою комбінації "батога для Росії й пряника для України": пропозиція зняти санкції з Росії й погроза припинити постачання зброї Україні. Якщо Україна зазнає краху, каже Чіарамелла, Трамп просто звинуватить у цьому Байдена.