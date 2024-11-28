Повітряні сили про наслідки обстрілу РФ: Зафіксовано 12 влучань в енергооб'єкти

Внаслідок повітряного удару РФ по Україні зафіксовано 12 влучань по критичній інфраструктурі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Варто зазначити, внаслідок протиповітряного бою збито майже 90 відсотків крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Крім того, як ми повідомляли раніше, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, понад 60 локаційно втрачено. Загалом зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору" , – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили зазначають, що останнім часом, під час повітряних атак, росіяни застосовують велику кількість ракет та безпілотників, а їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття.

"Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах. Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних Сил" , – пояснили у ЗСУ.

Повітряні сили додають, що значно ефективнішими в таких умовах є західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури.

"Саме тому, під час масованих ворожих атак, використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи.