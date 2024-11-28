Повітряні сили про наслідки обстрілу РФ: Зафіксовано 12 влучань в енергооб'єкти
Внаслідок повітряного удару РФ по Україні зафіксовано 12 влучань по критичній інфраструктурі.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Варто зазначити, внаслідок протиповітряного бою збито майже 90 відсотків крилатих ракет "Калібр" та Х-101. Крім того, як ми повідомляли раніше, збито три керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА, понад 60 локаційно втрачено. Загалом зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору", – йдеться у повідомленні.
Повітряні сили зазначають, що останнім часом, під час повітряних атак, росіяни застосовують велику кількість ракет та безпілотників, а їхнє масоване застосування на окремих напрямках часто перевищує кількість засобів прикриття.
"Крім того, ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах. Усе це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєнні Повітряних Сил", – пояснили у ЗСУ.
Повітряні сили додають, що значно ефективнішими в таких умовах є західні системи, яких в Україні не достатньо, щоб надійно прикрити сотні об’єктів критичної інфраструктури.
"Саме тому, під час масованих ворожих атак, використовується максимум сил та засобів, включаючи авіацію, РЕБ, ЗРВ та мобільні вогневі групи.
Також варто зазначити, що напередодні атак противник враховує метеорологічні умови, які суттєво впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Щільний туман та хмарність, які спостерігались у багатьох регіонах в момент атаки не дозволили ефективно виконувати завдання пілотам та розрахункам МВГ (мобільних вогневих груп, - ред.)", – додали військові.