У Львові перейменували вулицю на честь Фаріон

Вулицю Технічну, що сполучає головний корпус НУ "Львівська політехніка" та парк імені Івана Франка, перейменували на честь мовознавиці, громадської діячки Ірини Фаріон. За відповідну ухвалу проголосували депутати Львівської міської ради у четвер, 28 листопада, повідомляє Zaxid.net.

Йдеться про невеличку вулицю Технічну протяжністю 133 м, вона пролягає від вулиця Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної. На перейменуванні саме цієї вулиці на честь Ірини Фаріон наполягала фракція "Свобода", наголошуючи, що мовознавиця багато років пропрацювала у "Львівській політехніці", що розташована поруч.

У різні роки ця вулиця називалася Кляйновська бічна, на честь львівського підприємця Яна Кляйна, Техніцка, Технікерштрассе, Техницька, а з 1945 року вона називалася Технічна на честь університету.

Нагадаємо, Ірина Фаріон загинула унаслідок кульового поранення 19 липня на вул. Масарика, біля свого житлового будинку. 25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного Вʼячеслава Зінченка в його помешканні у Дніпрі. Зараз він перебуває в СІЗО без права внесення застави.