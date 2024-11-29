Курс валют НБУ на 29 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 28 листопада знизився на 1 коп до 41.5956 за 1 долар.
Євро подорожчав на 6 коп. до 43.8626 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 52.6871 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 47.0778 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 10.1726 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.595 600
|EUR
|Євро
|43.862 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.687 100
|CHF
|Швейцарський франк
|47.077 800
|PLN
|Польський злотий
|10.172 600
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.