Курс валют НБУ на 29 листопада

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 28 листопада знизився на 1 коп до 41.5956 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 43.8626 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 52.6871 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 47.0778 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 10.1726 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.595 600 EUR Євро 43.862 600 GBP Фунт стерлінгів 52.687 100 CHF Швейцарський франк 47.077 800 PLN Польський злотий 10.172 600

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.