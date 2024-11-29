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Курс валют НБУ на 29 листопада

Курс валют НБУ на 29 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 28 листопада знизився на 1 коп до 41.5956 за 1 долар.

Євро подорожчав на 6 коп. до 43.8626 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 16 коп. до 52.6871 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 47.0778 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 10.1726 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.595 600 --0.0054
EUR Євро 43.862 600 +0.0609
GBP Фунт стерлінгів 52.687 100 +0.1575
CHF Швейцарський франк 47.077 800 --0.0194
PLN Польський злотий 10.172 600 +0.0151

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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