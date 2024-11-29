Миколаїв та більша частина області без електрики: стало відомо про причину

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Більше частина Миколаївської області залишилася без світла зранку 29 листопада. Причина відключення - обрив мережі.﻿ Про це повідомляють Миколаївобленерго та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як повідомили енергетики, станом на 8:00 близько 70% Миколаївської області, зокрема і місто Миколаїв, знеструмлені. При цьому в районах, де відновили живлення, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

За словами Кіма, причиною відключення світла був обрив електромережі. Енергетики вже знайшли місце аварії.

"Обіцяють до 11:00 відремонтувати та почати заживлення знову" , - додав голова Миколаївської області.

Масштабна атака на енергетику

У четвер, 29 листопада, окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Під ударом ворога була енергетика.

За даними Повітряних сил, було 12 влучань, здебільшого в об'єкти паливно-енергетичного сектору. Рятувальники повідомили про пошкодження об’єкті інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Під час обстрілу енергетики запроваджували в Україні аварійні відключення світла. Після Україна повернулася до відключень за графіками, але обмеження посилили через пошкодження об'єктів.