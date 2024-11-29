Херсон другу добу без електрики: критичну інфраструктуру так і не заживили

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Херсон другу добу перебуває без світла після масованої атаки Росії на енергетику. У місті не вдалося заживити критичну інфраструктуру.﻿ Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як відомо, зранку 28 листопада Херсон був повністю знеструмлений. У місті ввели графік подачі води.

Станом на ранок 29 листопада енергетикам не вдалося відновити електропостачання у Херсоні. Також не вдалося заживити критичну інфраструктуру.

"Виявлені додаткові пошкодження. Запуск критичної інфраструктури у громаді попередньо заплановано на другу половину дня" , - повідомив начальник Херсонської МВА.

Вчора Мрочко попереджав, що Херсон може бути без світла кілька днів. Він припускав, що енергетики зранку зможуть під'єднати до живлення об’єкти критичної інфраструктури для забезпечення водо-, газо- та теплопостачання.

Удар по енергетиці

Зранку 28 листопада російські загарбники вчергове атакували об'єкти енергетики в Україні. Окупанти випустили 91 ракету та 97 дронів. Сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей.

Повітряні сили повідомили про 12 влучань, в основному в об'єкти паливно-енергетичного сектору. За даними ДСНС, були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.