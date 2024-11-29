Меркель закликала Україну розглядати й дипломатичні варіанти припинення війни

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до України та її прихильників із закликом розглянути дипломатичні шляхи припинення війни, розв'язаної Росією. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZDF у четвер увечері, її цитує агентство DPA, повідомляє Європейська правда.

Меркель наполягала у розмові з журналісткою телеканалу, що Росія не повинна виграти цю війну.

"Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну" , – сказала вона.

Меркель додала, що як канцлерка вона зробила все можливе, щоб запобігти такій ескалації.

"Це кричуще порушення міжнародного права, яке він (Путін) вчинив з Україною" , – заявила вона.

Однак колишня канцлерка також відзначила, що "потрібно завжди паралельно розглядати дипломатичні рішення". За її словами, їх не потрібно обговорювати прямо зараз, а коли настане відповідний час. Вона не уточнили, коли такий час може настати.