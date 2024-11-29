Меркель закликала Україну розглядати й дипломатичні варіанти припинення війни
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до України та її прихильників із закликом розглянути дипломатичні шляхи припинення війни, розв'язаної Росією. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZDF у четвер увечері, її цитує агентство DPA, повідомляє Європейська правда.
Меркель наполягала у розмові з журналісткою телеканалу, що Росія не повинна виграти цю війну.
"Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну", – сказала вона.
Меркель додала, що як канцлерка вона зробила все можливе, щоб запобігти такій ескалації.
"Це кричуще порушення міжнародного права, яке він (Путін) вчинив з Україною", – заявила вона.
Однак колишня канцлерка також відзначила, що "потрібно завжди паралельно розглядати дипломатичні рішення". За її словами, їх не потрібно обговорювати прямо зараз, а коли настане відповідний час. Вона не уточнили, коли такий час може настати.
Меркель наголосила на своїй підтримці того, що німецький уряд робить для України, і припустила, що Україні буде нелегко перемогти Росію.
"Тим не менш, я підтримую все, що робить міжнародне співтовариство, щоб поставити Україну в хороше становище", – сказала Меркель.