ЗСУ атакували нафтобазу в РФ та знищили радіолокаційну станцію – Генштаб
Сили оборони України уразили нафтобазу та знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук-М3» військ РФ під час удару по Ростовській області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"У ніч на 29 листопада завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкту, фіксується щонайменше два осередки займання", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що влітку цього року нафтобазу вже атакували Сил оборони України.
"Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ", – зазначає Генштаб.
Окрім цього, ЗСУ також знищили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3" російських окупантів, яка перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області.
"Завдання виконано підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", – повідомили у Генштабі ЗСУ.