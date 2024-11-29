ЗСУ атакували нафтобазу в РФ та знищили радіолокаційну станцію – Генштаб

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Сили оборони України уразили нафтобазу та знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук-М3» військ РФ під час удару по Ростовській області.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 29 листопада завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкту, фіксується щонайменше два осередки займання" , – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що влітку цього року нафтобазу вже атакували Сил оборони України.

"Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ" , – зазначає Генштаб.

Окрім цього, ЗСУ також знищили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3" російських окупантів, яка перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області.