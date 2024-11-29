Сирський розпорядився забезпечити резервами ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямку
Підрозділи Сил оборони на Покровському та Курахівському напрямках мають додатково забезпечити резервами, боєприпасами, озброєнням та військовою технікою. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Українська правда.
У своєму повідомленні генерал зазначив, що працював у частинах і підрозділах на Донечинні, на Покровському та Курахівському напрямках.
"Головна мета - особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу.
За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою", – зазначив він.