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Сирський розпорядився забезпечити резервами ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямку

Сирський розпорядився забезпечити резервами ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямку
Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Підрозділи Сил оборони на Покровському та Курахівському напрямках мають додатково забезпечити резервами, боєприпасами, озброєнням та військовою технікою.﻿﻿ Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Українська правда.

У своєму повідомленні генерал зазначив, що працював у частинах і підрозділах на Донечинні, на Покровському та Курахівському напрямках.

"Головна мета - особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу.﻿
За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою", – зазначив він.

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