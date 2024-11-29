Сирський розпорядився забезпечити резервами ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямку

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Підрозділи Сил оборони на Покровському та Курахівському напрямках мають додатково забезпечити резервами, боєприпасами, озброєнням та військовою технікою.﻿﻿ Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Українська правда.

У своєму повідомленні генерал зазначив, що працював у частинах і підрозділах на Донечинні, на Покровському та Курахівському напрямках.

"Головна мета - особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу.﻿