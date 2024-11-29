На Львівщині не залишилося жодної релігійної громади УПЦ МП – голова ОВА

Очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький стверджує, що в регіоні не лишилося жодної релігійної громади "Української православної церкви Московського патріархату", повідомляє Українська правда.

"Сьогодні історичний день для Львівщини - регіон очистився від релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату. Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ!" , – повідомив Козицький.

Він повідоми також, що до початку агресії Росії проти України у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54.

За час повномасштабного вторгнення 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 "припинили свою діяльність за власною настановою".