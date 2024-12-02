DeepState: Окупанти просунулися в Кураховому на Донеччині

За даними аналітиків проєкту DeepState, росіяни просунулися в Кураховому на Донеччині та ще біля низки населених пунктів, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся біля Нового Комара, Берестового, Погребків та в Кураховому" , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: У неділю на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, зокрема на Курахівському напрямку – 48 боїв, на Покровському – 33, на Времівському – 24, в Курській області захисники відбили 15 російських атак.

За даними Донецької ОВА, станом на 27 листопада у наближених до лінії фронту Покровську, Кураховому, Мирнограді, Торецьку та Часовому Ярі перебувають понад 16 000 цивільних жителів.

Зокрема, в Кураховому – 600-650 дорослих (6 листопада їхня кількість владою оцінювалась в одну тисячу).