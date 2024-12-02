Байден підписав указ про помилування свого сина Гантера

Президент США Джо Байден оголосив у неділю, що помилував свого сина Гантера Байдена, якому цього місяця винесли вирок за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї та податковими правопорушеннями.﻿﻿ Про це пише CNN із посиланням на заяву Джо Байдена, повідомляє Українська правда.

"Я підписав указ про помилування мого сина Гантера. Це "повне і безумовне помилування" , – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що цей офіційний указ про помилування не може бути скасований новообраним президентом Дональдом Трампом.

CNN зазначає, що, помилувавши свого сина, Джо Байден відмовився від публічної обіцянки, яку він неодноразово давав до і після виходу з президентських перегонів 2024 року.

Президент і його речник у Білому домі недвозначно заявляли, в тому числі і після перемоги Трампа на виборах 2024 року, що він не помилує Гантера Байдена і не пом'якшить його вирок.

Помилування означає, що Гантер Байден не буде засуджений за свої злочини, і це виключає будь-які шанси на те, що його відправлять до в'язниці, що було можливим.

Після того, як судді, які розглядають його справи, отримають повідомлення про помилування, вони, швидше за все, скасують слухання з винесення вироку, які були заплановані на 12 грудня у справі про зброю і 16 грудня у справі про податки.

У своїй заяві Байден сказав, що вирішив помилувати його сина, оскільки його "вибірково і несправедливо переслідували", заявивши, що "з Гантером поводилися інакше", ніж із людьми, які скоюють подібні злочини.

Байден заявив, що його політичні опоненти в Конгресі "інспірували" звинувачення, "щоб виступити проти мого обрання".

Нагадаємо, присяжні визнали сина президента США винним за всіма трьома пунктами обвинувачення у федеральному судовому процесі щодо незаконного зберігання зброї. Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США "свідомо зробив неправдиву і фіктивну письмову заяву", купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцю зброї в штаті Делавер він сказав, що наркотиків не вживає.

Після вердикту присяжних суддя в Делавері має оголосити вирок. За всіма трьома пунктами Хантеру Байдену загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.

В окремій справі синові президента США інкримінують три кримінальні злочини і шість проступків, пов'язаних із несплатою податків, ухиленням від оподаткування та наданням неправдивих або шахрайських податкових декларацій.