Країни Балтії запровадять санкції за причетність до розгону протестів у Грузії
У Грузії продовжуються протести проти рішення влади відкласти переговори щодо вступу до ЄС. На тлі цього Литва, Латвія та Естонія домовилися запровадити санкції проти тих, хто організовував розгін мітингувальників. Про це заявив глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.
"Три країни Балтії спільно домовилися запровадити національні санкції проти тих, хто придушував законні протести у Грузії", - написав він.
Глава литовського МЗС додав, що противники демократії та порушники прав людини не вітаються у країнах Балтії. Мова йде про Литву, Латвію та Естонію.