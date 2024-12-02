Країни Балтії запровадять санкції за причетність до розгону протестів у Грузії

У Грузії продовжуються протести проти рішення влади відкласти переговори щодо вступу до ЄС. На тлі цього Литва, Латвія та Естонія домовилися запровадити санкції проти тих, хто організовував розгін мітингувальників.﻿ Про це заявив глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

"Три країни Балтії спільно домовилися запровадити національні санкції проти тих, хто придушував законні протести у Грузії" , - написав він.

Глава литовського МЗС додав, що противники демократії та порушники прав людини не вітаються у країнах Балтії. Мова йде про Литву, Латвію та Естонію.