КМВА: Сили оборони знищили біля двох десятків дронів, які загрожували Києву

У ніч проти понеділка, 2 грудня, Сили оборони знищили біля двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко.

У КМВА зазначили, що через ворожу атаку дронів повітряна тривога у столиці тривала 4 з половиною години.

"Дронів було чимало. І заходили вони як раніше – хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву".

Попко додав, що у столиці обійшлося без руйнувань та постраждалих.