Курс валют НБУ на 2 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 2 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 грудня знизився на 1 коп до 41.5847 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 43.9010 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 9 коп. до 52.7793 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 47.1803 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 10.2159 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.584 700 EUR Євро 43,901 000 GBP Фунт стерлінгів 52.779 300 CHF Швейцарський франк 47.180 300 PLN Польський злотий 10.215 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.