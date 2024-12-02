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Курс валют НБУ на 2 грудня

Курс валют НБУ на 2 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 2 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 грудня знизився на 1 коп до 41.5847 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 43.9010 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 9 коп. до 52.7793 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 47.1803 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 10.2159 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.584 700 --0.0109
EUR Євро 43,901 000 +0.0384
GBP Фунт стерлінгів 52.779 300 +0.0922
CHF Швейцарський франк 47.180 300 +0.1025
PLN Польський злотий 10.215 900 +0.0433

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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