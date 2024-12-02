Курс валют НБУ на 2 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 2 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 1 грудня знизився на 1 коп до 41.5847 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 43.9010 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 9 коп. до 52.7793 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досягнув рівня 47.1803 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 10.2159 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.584 700
|EUR
|Євро
|43,901 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.779 300
|CHF
|Швейцарський франк
|47.180 300
|PLN
|Польський злотий
|10.215 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.