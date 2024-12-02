ISW проаналізував, як збільшення російських військових витрат може вплинути на війну в Україні

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що збільшення російських військових витрат не прирівнюється зростанню російського військового потенціалу, але може вплинути на здатність Кремля підтримувати війну в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Правитель Кремля Володимир Путін підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік та проєкт федерального бюджету на 2026-2027 роки 1 грудня.

У бюджеті на 2025 рік на військові потреби виділяється близько 41% річних витрат Росії.

"ISW продовжує оцінювати, що збільшення російських військових витрат, хоча і є небезпечним, не обов'язково дорівнює одночасному збільшенню російського військового потенціалу, особливо з огляду на те, що значна частина коштів спрямовується на виплату пільг російським військовослужбовцям, ветеранам та членам їх сімей".

Аналітики зазначають, що постійна увага Росії до військових витрат, ймовірно, також позначається на ефективності і стійкості російських соціальних програм, що може вплинути на здатність Кремля підтримувати війну в Україні, враховуючи зростаючий тиск на російську економіку і тенденцію Путіна уникати ризиків для стабільності свого режиму.

Ключові висновки ISW за 1 грудня:

За повідомленнями, Міністерство оборони Росії замінило генерал-лейтенанта Сергія Киселя на генерал-полковника Олександра Чайко, який повернеться на посаду командувача російського угруповання військ у Сирії, хоча залишається незрозумілим, як можуть змінитися російські операції в Сирії.

Путін 1 грудня підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік і проект федерального бюджету на 2026-2027 роки.

Російські державні ЗМІ повідомили, що російське військове командування призначило генерал-полковника Рустама Мурадова першим заступником командувача Сухопутних військ Росії.

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