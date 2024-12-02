Трамп розкритикував рішення Байдена про помилування свого сина

Обраний президент США Дональд Трамп засудив рішення Джо Байдена помилувати свого сина Гантера, повідомляє Ділова столиця.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Чи поширюється це помилування на тих, кого я називаю "заручниками 6 січня", які вже кілька років утримуються під вартою? Це очевидне порушення правосуддя!" — йдеться у дописi.

Використовуючи термін "заручники 6 січня", Трамп посилався на учасників штурму Капітолія, яких він вважає політичними в'язнями, стверджуючи, що багато з них зазнали несправедливого судового переслідування.

Нагадаємо, у неділю, 1 грудня, Джо Байден оголосив про повне і безумовне помилування свого сина Гантера Байдена.

11 червня Суд визнав сина президента США Хантера Байдена винним за всіма пунктами обвинувачення у справі про володіння вогнепальною зброєю.