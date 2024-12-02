НБУ скоротив продаж доларів із резервів для підтримки курсу гривні

Національний банк України у листопаді 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,732 млрд доларів, що на 20,3% менше, ніж у жовтні (3,428 млрд доларів), повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані НБУ.

З початку року НБУ продав на міжбанку 29,538 млрд доларів.

У листопаді Україна отримувала 6,5 млрд доларів міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету, у тому числі від США 4,8 млрд доларів.

З початку року допомога досягла 32,4 млрд доларів. У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні більші, ніж допомога Києву. У листопаді міжнародні резерви України мають зрости.

За прогнозом НБУ допомога досягне 41,5 млрд доларів і буде значно меншою за інтервенції НБУ на міжбанку.

Курс долара у листопаді

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи чи знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

НБУ тримав курс долара щодо стабільного протягом чотирьох місяців. Однак наприкінці листопада курс долара двічі оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 28 листопада – 41,60 грн/долар.

У результаті за листопад курс долара зріс на 0,8% – з 41,27 грн/долар до 41,59 грн/долар. З початку року курс зріс на 9,5% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).

Курс на готівковому ринку залежить від міжбанку. За місяць курс зріс на 35 копійок до 41,85 грн/долар.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів , що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік.

2023 року ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,6 млрд доларів. За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.