Нічна атака на Україну: ППО збила понад 50 безпілотників
У ніч на 2 грудня російські війська атакували Україну "Шахедами" та дронами невідомого типу. Сили ППО збили 52 безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни запустили 110 безпілотників типу Shahed та дронів невідомого типу з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один — в повітрі. Бойова робота триває!", – йдеться у повідомленні.