Нічна атака на Україну: ППО збила понад 50 безпілотників

У ніч на 2 грудня російські війська атакували Україну "Шахедами" та дронами невідомого типу. Сили ППО збили 52 безпілотники.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили 110 безпілотників типу Shahed та дронів невідомого типу з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.