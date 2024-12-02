Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 2 грудня, прибув до Києва з неоголошеним візитом, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Tagesschau.

Після прибуття до Києва він наголосив на своїй підтримці Україні, яка зазнала нападу з боку Росії.

В ході Шольц, зокрема, планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Востаннє Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Напередодні в Україну приїздили топдипломатка ЄС Кая Каллас, єврокомісарка з розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Вони відвідали Стіну памʼяті біля Михайлівської площі в Києві та вшанували памʼять українських захисників, а також зустрілись з президентом Зеленським.