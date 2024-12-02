Трампу буде непросто зупинити Путіна в Україні – сенатор США

Сенатор-республіканець Майк Раундс вважає, що Дональду Трампу буде непросто досягти успіху в перемовинах з Путіним щодо завершення російської війни проти України. Про це Раундс сказав в інтервʼю ABC, повідомляє Укрінформ.

"Президента чекає величезна робота, якщо ми хочемо досягти успіху, аби зупинити Путіна… Не думаю, що ми повинні обманювати себе, гадаю, що пан Путін - тиран" , – зазначив він, зауваживши, що мати справу з російським правителем буде "надзвичайно складно".

При цьому Раундс похвалив Трампа за бажання покласти край війні.

"Я просто думаю, що для будь-кого вести переговори з Путіним - це колосальне завдання" , - додав він.

Сенатор нагадав, що Сполучені Штати, як і Росія, були однією зі сторін Будапештського меморандуму 1994 року, за яким Україна відмовилася від своєї ядерної зброї.

"Путін знову відступає від обіцянок своєї країни. Не думаю, що можна довіряти людині, яка не дотримується слова" , - сказав республіканець.

За його словами, Путін докладатиме всіх зусиль, аби знайти слабке місце в політиці безпеки Заходу.