Шольц анонсував нові поставки зброї Україні на 650 млн євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вранці у понеділок прибув з візитом до Києва, оголосив про нові поставки зброї для України на 650 млн євро, повідомляє Європейська правда.

Заяву німецького канцлера наводить n-tv.

Шольц зазначив, що своїм візитом хоче висловити свою солідарність і дати зрозуміти, що Німеччина залишиться "найсильнішим прихильником України в Європі".

"Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресії", – сказав канцлер.

Він також додав, що у Києві планує оголосити "додаткове оборонне обладнання на суму 650 млн євро, яке буде поставлено в грудні".

"Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", – зауважив Шольц.

Вранці 2 грудня Шольц прибув до Києва. Це його другий візит в Україну з початку російського повномасштабного вторгнення.

Напередодні в Україну приїздили топдипломатка ЄС Кая Каллас, єврокомісарка з розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.