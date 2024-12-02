В "Укренерго" повідомили, як відключатимуть електроенергію 2 грудня
Сьогодні, 2 грудня, в Україні застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє ЛігаБізнес.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Для побутових споживачів час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
- 07:00-08:00 - одна черга відключень;
- 08:00-10:00 - дві черги відключень;
- 10:00-11:00 - одна черга відключень;
- 11:00-19:00 - дві черги відключень;
- 19:00-22:00 - одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу з 6:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.
Причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
В компанії звертають увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись та закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.