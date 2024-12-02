В "Укренерго" повідомили, як відключатимуть електроенергію 2 грудня

Сьогодні, 2 грудня, в Україні застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє ЛігаБізнес.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Для побутових споживачів час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

07:00-08:00 - одна черга відключень;

08:00-10:00 - дві черги відключень;

10:00-11:00 - одна черга відключень;

11:00-19:00 - дві черги відключень;

19:00-22:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу з 6:00 до 22:00 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

В компанії звертають увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись та закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.