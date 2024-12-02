У Німеччині почнуться страйки на заводах Volkswagen через заплановані звільненння

Німецька профспілка працівників металургійної промисловості IG Metall закликала співробітників автобудівного концерну Volkswagen до загальнонаціональних попереджувальних страйків, які розпочнуться на всіх заводах VW вже у понеділок, 2 грудня. Про це заявив 1 грудня голова регіонального відділення IG Metall у федеральній землі Нижня Саксонія Торстен Ґреґер, повідомляє Deutsche Welle.

У ніч на неділю минув термін домовленостей між працівниками та керівництвом Volkswagen (VW), які зобов'язують вирішувати трудові суперечки мирним шляхом. Ще у переддень закінчення цього терміну профспілка IG Metall оголосила, що найближчим часом "на всіх заводах" автогіганта, який планує масові скорочення співробітників та зниження зарплати, пройдуть попереджувальні страйки.

За словами Торстена Ґреґера, цей крок став логічним наслідком того, що VW і після тарифних переговорів має намір зробити звільнення і навіть закрити кілька заводів у Німеччині.

"Ми демонстрували готовність до компромісу за столом переговорів, але нашу простягнуту руку було відкинуто.Тепер підуть попереджувальні страйки, які компанія не зможе проігнорувати. Найближчим часом виробництво буде тимчасово призупинено на всіх заводах" , - заявив представник профспілки.

Продовження переговорів про зарплату заплановано на 9 грудня

Комісія IG Metall із заробітної плати вже одноголосно проголосувала за проведення страйків, щоб зміцнити позиції на переговорах. Третій раунд тарифних переговорів у VW завершився 28 листопада безрезультатно, вони продовжаться 9 грудня.

Керівництво автоконцерну заявляє про необхідність вжиття комплексних заходів щодо реструктуризації, щоб зробити компанію конкурентоспроможною у довгостроковій перспективі.

Volkswagen управляє 10 заводами в Німеччині, з яких шість розташовані у Нижній Саксонії, три - у Саксонії та один - у Гессені. На заводах концерну у Німеччині працюють близько 120 тисяч осіб, близько половини з них - у Вольфсбурзі.