Протести у Грузії: силовики відтіснили мітингувальників від будівлі парламенту

У Грузії сили спецпризначення відтіснили протестувальників з площі біля будівлі парламенту у центрі Тбілісі, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що учасники протесту використовують піротехніку, спецназ – сльозогінний газ та водомети. Також повідомляється про розгін протестувальників з центрального проспекту Руставелі.

Протести розпочалися у Тбілісі та містах Грузії 28 листопада після того, як уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів із Євросоюзом про членство до кінця 2028 року, а також відмовитися від бюджетних грантів ЄС до того моменту. Попри це, у "Грузинській мрії" продовжують стверджувати, що їхньою метою залишається вступ Грузії до Євросоюзу до 2030 року.Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів.

Грузинські сили безпеки застосували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати протестувальників.

Міністерство охорони здоров’я раніше повідомило, що за ніч з 30 листопада на 1 грудня 44 людини зазнали поранень. За даними влади, за останні три дні було заарештовано понад 100 людей.

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