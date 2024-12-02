Кораблі США знищили ракети і дрони хуситів, які атакували судна

Есмінці Військово-морських сил США збили низку ракет та безпілотників, які випустили єменські повстанці-хусити по військових кораблях і трьох американських торгових суднах, які вони супроводжували в Аденській затоці. Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США, повідомляє Європейська правда.

Як розповіли американські військові, есмінці USS Stockdale і USS O'Kane успішно виявили і знищили три протикорабельні балістичні ракети, три безпілотні авіаційні комплекси односторонньої дії, а також одну протикорабельну крилату ракету.

Про пошкодження або поранення не повідомляється.

США та Британія неодноразово завдавали ударів по об'єктах хуситів у Ємені з початку року у відповідь на їхні напади на комерційні судна в Червоному морі і Аденській затоці.

Хусити заявляють, що ці напади нібито спрямовані проти суден, пов'язаних з Ізраїлем, і мають на меті продемонструвати солідарність з палестинцями під час війни в секторі Гази.

У жовтні у США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.

В середині листопада американські військові завдали низки авіаударів по складах зброї хуситів на території Ємену у відповідь на атаки терористів на комерційні судна в Червоному морі.