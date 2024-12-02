Макрон обговорив з лідерами Фінляндії та Швеції допомогу Україні

Еммануель Макрон у телефонних розмовах із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном. висловився за посилення підтримки України та розбудову оборони Європи, повідомляє Укрінформ.

"Лідери наголосили на необхідності посилення підтримки України з метою перемоги в російській агресивній війні та відновлення України в її законних правах" , - йдеться в повідомленні.

Ця підтримка включає зміцнення європейської оборонної промислової та технологічної бази, щоб зменшити стратегічну залежність і зміцнити виробничі можливості.

"Президент підтвердив своїм колегам необхідність побудови потужної оборони Європи, безпеки і партнерства, особливо в міжнародному контексті, позначеному множенням криз і російською агресивною війною в Україні" , - додали в офісі президента Франції.

Раніше Макрон вже висловлював такі меседжі, зокрема, під час дискусій на саміті Європейського політичного співтовариства на початку листопада в Будапешті, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США.