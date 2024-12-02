Сирський провів нараду з командирами військовослужбовців: що обговорили

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами щодо навчання військовослужбовців. Зокрема, обговорили зміни програми навчання офіцерів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення головкома в Facebook.

Сирський провів нараду з керівниками структурних підрозділів Генштабу ЗСУ, командувачами видів та родів військ (сил), командирами окремих бойових військових частин, начальниками навчальних центрів та військових ВНЗ.

Військове керівництво обговорило попередні результати впровадження з 1 листопада нової програми базової загальної військової підготовки з терміном навчання 1,5 місяці.

"Вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому чекаємо відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки", - зазначив головком.

Сирський додав, що окрему увагу приділили навчанню офіцерів. Військове командування наголосило на важливості зміни програми і збільшенні термінів навчання.

"Не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. Такі пропозиції висловили начальники вищих військових навчальних закладів. На необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад", - повідомив Сирський.

Учасники наради запропонували розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності.

Головком підкреслив, що кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому в ході їх навчання повинен використовуватись принцип "командир навчається з підлеглими".

Нова програма підготовки ЗСУ

Усі мобілізовані перед тим, як потрапити до свого підрозділу, обов’язково мають пройти курсу базової загальної військової підготовки. Вона спрямована на тренування новобранців, засвоєння знань та навичок, які надалі знадобляться їм на полі бою.

З 1 листопада навчальні центри в Україні перейшли на нову програму базової загальновійськової підготовки. Вона триває 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше.