На Донеччині викрили пенсіонерку, яка шпигунила для окупантів

Правоохоронці затримали агентку російської розвідки, яка шпигувала за оборонцями Лимана Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Затримана — 67-річна мешканка Лимана. За даними слідства, окупанти вийшли на жінку через її знайомих в Росії, які підтримують війну проти України та співпрацюють з воєнною розвідкою РФ. Агентка контактувала із загарбниками через зв’язкового — бойовика окупаційних угруповань Росії, який воює на східному фронті.

Жінка обходила околиці прифронтової громади, де фіксувала локації Сил оборони. Найбільшу увагу звертала на укріпрайони та вогневі позиції українських військ, залучених до боїв на Лиманському напрямку.

"Агентурна інформація потрібна була агресору для планування подальших бойових операцій, спрямованих на просування вглиб території Донеччини та захоплення нових позицій" , — кажуть у СБУ.

Також агентка звітувала про наслідки ворожих "прильотів" по Лиману та околицях.

Затриманій оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повiдомлялось, правоохоронці затримали агента ФСБ, який коригував обстріли Миколаєва.