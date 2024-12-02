На Курщині ЗСУ взяли у полон колишніх увʼязнених

Українські десантники захопили у полон 11 російських військових у Курській області. Вони виявились колишніми ув'язненими, які підписали контракт з армією РФ.﻿ Про це повідомили Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ ЗСУ), пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як розповіли десантники, під час одного із невдалих ворожих штурмів було ліквідовано російських окупантів. При цьому дехто з росіян втік, а ті, хто вцілів та заховався, були взяті в полон підрозділом Галицької бригади.

"На відео розповідь бійців, колишніх увʼязнених, які підписали контакт та потрапили до 11 десантно-штурмової бригади армії РФ. Вони отримали завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення" , - підписано відео.

Варто також зауважити, що російське командування традиційно кинуло у бій погано підготовлених та слабо оснащених колишніх увʼязнених. Саме командування втекло щойно почався бій.

Операція ЗСУ у Курській області

З серпня українська армія проводить операцію у Курській області. Ця операція мала на меті декілька основних цілей - поповнення обмінного фонду, створення буферної зони зі сторони РФ та відтягування російських військ з інших точок фронту.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з початку операції українським захисникам вдалося взяти в полон 717 російських окупантів.

А начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргілевич розповів, що наразі співвідношення українських втрат до російських у Курській області становить 1 до 7.