"Укрзалізниця" змінює рух поїздів на Буковині: список маршрутів
З 16 по 20 грудня 2024 року деякі пасажирські потяги на Буковині курсуватимуть за зміненим маршрутом. Низку приміських поїздів при цьому буде скасовано, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Які саме поїзди УЗ курсуватимуть по-новому
Національний перевізник "Укрзалізниця" попередив пасажирів про проведення важливих ремонтних робіт на дільниці "Коломия - Чернівці" з 17 по 20 грудня.
Уточнюється, що вони тимчасово вплинуть на маршрут прямування низки пасажирських і приміських поїздів.
Так, деякі пасажирські поїзди у період з 16 по 19 грудня прямуватимуть до станції "Івано-Франківськ" як кінцевої:
- №7/8 "Київ - Чернівці"
- №136/135 "Одеса - Чернівці"
- №145/146 "Харків - Чернівці" (по днях курсування)
- №115/116 "Запоріжжя - Чернівці" (по днях курсування)
Відповідно до змін з 17 по 20 грудня ці ж поїзди вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.
Які приміські поїзди "Укрзалізниці" буде скасовано
В "Укрзалізниці" повідомили також, у цей період буде скасовано низку приміських поїздів.
Поїзд №6470/6469 "Чернівці - Коломия - Чернівці":
- з Чернівців - 17, 18, 19, 20 грудня
- з Коломиї - 16, 17, 18, 19 грудня
Поїзд № 6472/6471 "Чернівці - Коломия - Чернівці":
- з Чернівців - 17, 18, 19, 20 грудня
- з Коломиї - 17, 18, 19, 20 грудня
Поїзд №6473/6474 "Чернівці - Вадул-Сірет - Чернівці":
- з Чернівців - 17, 18, 19, 20 грудня
- з Вадул-Сірета - 17, 18, 19, 20 грудня
Нові поїзди міжнародного та внутрішнього сполучення
В УЗ нагадали також про нові можливості подорожей у міжнародному та внутрішньому сполученнях для Чернівців.
Так, незабаром стартує щоденний міжнародний маршрут №866/865 - 766/765 "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" з пересадкою у Раві-Руській.
Зазначається, що продаж квитків буде відкрито найближчим часом.
Крім того, вже відкрито продаж квитків на новий поїзд №146/145 "Чернівці - Харків", який зв'яже Буковину з Полтавщиною та Слобожанщиною.
Уточнюється, що перші рейси вирушать:
- з Харкова - 20 грудня
- з Чернівців - 21 грудня
"До зимових свят плануємо призначення додаткового поїзда зі столиці до Чернівців. Ваш комфорт і безпека - наш головний пріоритет", - підсумували в УЗ.
Як придбати квитки УЗ
Нагадаємо, в цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.
У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.
У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.
У веб-версії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".
У прес-службі компанії уточнили, що новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі. Тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.
2 жовтня в УЗ повідомили, що старий сайт "був закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.
Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.