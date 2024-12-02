У Грузії на протестах затримали 224 людини – МВС

МВС Грузії повідомляє про затримання двох учасників протестів у Тбілісі за кримінальними звинуваченнями. За інформацією, опублікованою відомством, 2 грудня, було затримано двох громадян 2007 та 2003 року народження. Висунуте проти них звинувачення карається позбавленням волі на строк до семи років, повідомляє Ехо Кавказу.

Загалом на акціях, які проходили останні дні у Тбілісі, було затримано трьох осіб (порушили, як стверджують у МВС, КК Грузії), за звинуваченням у нападі на співробітників поліції при виконанні службових обов'язків та завданні шкоди майну шляхом підпалу.

"Внаслідок протиправних та насильницьких дій учасників мітингу минулої ночі постраждав 21 співробітник МВС. У деяких постраждалих серйозні травми голови, обличчя та тіла. Всього в ході останніх акцій було завдано шкоди здоров'ю 113 співробітникам МВС, четверо з них досі перебувають у медичних закладах" , - йдеться у заяві міністерства.

У відомстві також повідомляють, що за останні дні на акціях було затримано 224 особи за дрібне хуліганство, опір та непокора поліції.

"Як і в попередні дні, попри неодноразові попередження, в ході мітингу деякі учасники мітингу неодноразово вчиняли провокаційні дії. Громадськість спостерігала, як агресивні угруповання завдали шкоди будівлі парламенту та інфраструктурі, розташованій на проспекті Руставелі Поздно. муніципальному майну та майну приватних осіб на проспекті Руставелі, звели барикади серед пошкоджених об'єктів та підпалили деякі об'єкти" , - заявляють у МВС.

Раніше прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни не допустить сценарію українського Майдану. Він поклав відповідальність за насильство на проєвропейських протестних акціях у Тбілісі на європейських політиків та "агентуру". Він також назвав затриманих на акції іноземних громадян "іноземними інструкторами", які організують "насильницькі групи".

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