Чернігівську область атакували безпілотники, є руйнування

Російське військо атакувало Чернігівську область безпілотниками в ніч на 2 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Чернігівської обладміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, є руйнування у двох селах:

у селі в Прилуцькому районі пошкоджені приватний будинок та автівка;

у селі в Ніжинському районі понівечена домівка, зруйнована господарська будівля.

"На щастя — без потерпілих" , — додав Чаус.

Національна поліція України

Як повiдомлялось, у ніч на 2 грудня ППО знешкодила в небі над Києвом близько двох десятків російських дронів.

На Київщині через дронову атаку спалахнув склад агрофірми. На Буковині пошкоджені будинки. У Тернополі — багатоповерхівка.