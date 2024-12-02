Чернігівську область атакували безпілотники, є руйнування
Російське військо атакувало Чернігівську область безпілотниками в ніч на 2 грудня, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Чернігівської обладміністрації В'ячеслав Чаус.
За його словами, є руйнування у двох селах:
- у селі в Прилуцькому районі пошкоджені приватний будинок та автівка;
- у селі в Ніжинському районі понівечена домівка, зруйнована господарська будівля.
"На щастя — без потерпілих", — додав Чаус.
Як повiдомлялось, у ніч на 2 грудня ППО знешкодила в небі над Києвом близько двох десятків російських дронів.
На Київщині через дронову атаку спалахнув склад агрофірми. На Буковині пошкоджені будинки. У Тернополі — багатоповерхівка.