Дипломати та військові РФ залишають Дамаск та інші міста Сирії – ГУР

У Сирії ситуація для росіян погіршується, військовий контингент і дипломати терміново залишають Дамаск та інші міста через збройні заворушення опозиційних сил. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

За даними ГУР, опозиційні до підтримуваного Росією режиму Башара Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

Військовий контингент Росії втік із Хами та евакуювався до бази «Хмеймім».

Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

У Дамаску розпочались перші збройні заворушення. Російські військові та дипломати аврально й терміново почали залишати столицю Сирії.

Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь і техніки.

1 грудня російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил.