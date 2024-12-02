В Естонії почалися двотижневі військові навчання НАТО

У понеділок, 2 грудня, в Естонії розпочались двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка"), в яких візьмуть участь підрозділи країн НАТО. Про це йдеться у повідомленні Сил оборони Естонії, повідомляє Європейська правда.

На додачу до підрозділів естонських Сил оборони в навчаннях візьмуть участь підрозділи з Франції, Великої Британії, США і Латвії.

"Ми перевіримо синергію і співпрацю між різними країнами, родами військ і підрозділами" , – сказав полко вник Янно Мерк, начальник штабу естонської дивізії.

Основні заходи навчань, які триватимуть з 2 до 15 грудня, відбудуться переважно на півночі та північному сході Естонії для сухопутних і повітряних сил, а маневри військово-морських сил Естонії та Франції відбуватимуться на березі Фінської затоки.

Перший тиждень навчань Pikne буде присвячений розгортанню підрозділів і відпрацюванню бойових дій, а на другий тиждень заплановані навчання з бойовою стрільбою союзних підрозділів на полігоні Сіргала.

Загалом у навчаннях візьмуть участь близько двох тисяч військовослужбовців з Естонії та країн-союзниць.

В естонських Силах оборони попередили, що в рамках навчань у регіоні Північної та Північно-Східної Естонії буде проводитися активна повітряна діяльність, зокрема польоти на малих висотах.