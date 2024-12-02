ОП: Україна розраховує на допомогу країн Латинської Америки в поверненні депортованих РФ дітей

Народи країн Латинської Америки мають великий досвід боротьби за порятунок дітей, і Україна розраховує на їхній голос у поверненні додому маленьких українців, яких викрала РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила радниця керівника Офісу президента та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Вона також розповіла про ініціативу президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та закликала країни Латинської Америки долучитися до спільної роботи. За її словами, завдяки зусиллям Bring Kids Back UA вдалося повернути додому 1022 дитини. Водночас в України є інформація про майже 20 тисяч таких випадків депортації або примусового переміщення.

"Я розумію, що ви також мали такий досвід. Цей досвід болю ви змогли перетворити на систему встановлення справедливості та змогли загоїти ці рани суспільства. Нам дуже потрібна ваша експертиза в цьому і ваш досвід" , – сказала Зарівна.

Вона зазначила, що росіяни відмовляються створювати гуманітарні коридори, змінюють імена дітей та забороняють їм спілкуватись українською мовою. Також уже є випадки примусової мобілізації юних жителів окупованої частини Херсонської області.

"Росія не воює проти України. Росія воює проти всіх цивілізованих демократичних країн. Якщо ми не зупинимо цю агресію в Україні, то колись агресія дійде до вас" , - додав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше у ОП розповіли, які країни найбільше залучені у переговори щодо повернення дітей з РФ.