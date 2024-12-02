В ЄС розглядають санкції проти членів "Грузинської мрії" – Politico

Європейський союз може розглянути можливість запровадження санкції проти членів керівної партії Грузії "Грузинська мрія", які відповідальні за накази щодо придушення протестів. Про це пише Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів, повідомляє Європейська правда.

Співрозмовники видання коментували допис нової високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас в X (Twitter) щодо останніх подій у Грузії.

У ньому вона наголошувала, що насильство проти протестувальників і віддалення Грузії від Брюсселя призведуть до "прямих наслідків з боку ЄС".

Як зазначив один з європейських дипломатів, це може бути інтерпретовано як санкції проти членів "Грузинської мрії", які віддають накази про придушення протестів.

Якщо це так, то наступна зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 16 грудня "буде вдалим часом" для такого кроку, додав співрозмовник видання.

Водночас інший дипломат зазначив, що санкції можуть бути запропоновані в будь-який час, зокрема вже на цьому тижні – і затверджені пізніше.