Очільниця МЗС Німеччини застерегла Пекін від підтримки Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у понеділок попередила свого китайського колегу, що підтримка Пекіном Росії "вплине" на відносини, повідомляє Радіо Свобода.

Головна дипломатка Німеччини зустрілася в Пекіні зі своїм колегою Ван Ї для "стратегічного діалогу".

Міністерка сказала Ван Ї, що "зростаюча підтримка Китаєм війни Росії проти України має вплив на наші відносини".

"Зачіпаються основні інтереси німецької та європейської безпеки" , – сказала Бербок, яку цитує AFP.

Одразу після цього міністр закордонних справ Німеччини вирушить до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні в Україні і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн.

Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО затаврували Китай як "вирішального посібника" війни, яку він ніколи не засуджував.

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