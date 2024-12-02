На Полтавщині ввели графіки обмеження потужностей: що відомо

Сьогодні, 2 грудня, у Полтавській області застосували графіки обмеження потужностей. До кінця доби світло вимикатимуть у повному обсязі - п’яти черг, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт "Полтаваобленерго".

2 грудня на Полтавщині з 06:00 до 22:00 застосували графіки обмеження потужностей (ГОП). Графіки ввели через ворожі обстріли критичної інфраструктури.

У "Полтаваобленерго" закликали керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження. Зокрема, відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2024-2025 роки.

Варто зауважити, що ГОП застосовуються у разі виникнення загрози порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності та її дефіциту в енергосистемі України. Графіки обмеження потужностей застосовуються тільки для підприємств. Для побутових споживачів графіки поки не ввели.

Однак, якщо підприємства не дотримаються заданої величини, НЕК "Укренерго" може застосувати графіки аварійних відключень або графіки погодинного відключення електроенергії. Такі обмеження вже стосуватимуться усіх споживачів.

Раніше ми писали, коли і де відключатимуть світло 2 грудня. Після інформації про обмеження в енергосистемі на 2 грудня 2024 року для Києва та низки регіонів оновили графіки відключення світла. Вони діятимуть з ранку до вечора.

За вказівкою "Укренерго" в Києві та області стабілізаційні відключення світла будуть задіяні з 07:00 до 22:00. Так само як і на Одещині та Дніпропетровщині.