Росія могла передати Ірану перші винищувачі Су-35: ЗМІ дізналися подробиці

Російська Федерація 18 листопада передала Ірану перші два літаки Су-35. Це сталось під час церемонії, яка пройшла на території авіазаводу в Комсомольську-на-Амурі, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Flug Revue.

Як пише видання, винищувачі були розібрані, а потім доставлені в аеропорт Мехрабад в Тегерані на літаку Ан-124-100. Звідти літаки будуть доставлені третю тактичну авіабазу ВПС Ірану поблизу міста Хамадан.

Там винищувачі Су-35 знову зберуть.

За даними ЗМІ, спочатку Іран хотів замінити літаками Су-35 лише Grumman F-14A Tomcat в Ісфахані. Однак згодом замовлення було збільшено з 25 до 50 літаків Су-35. Це також дозволить Ірану вивести з експлуатації частину застарілих F-4E Phantom II, які зараз перебувають на озброєнні 31-го тактичного винищувального крила в Хамадані.

Що відомо про Су-35

Су-35 - це багатоцільовий винищувач покоління 4++, створений у Росії як модернізація Су-27. Завдяки потужним двигунам із керованим вектором тяги, літак вирізняється високою маневровістю, що дозволяє виконувати складні бойові маневри. Радар "Ірбіс-Е" із дальністю виявлення до 400 км забезпечує виявлення та супровід десятків цілей одночасно. Су-35 здатний нести широкий спектр озброєння, включаючи ракети "повітря-повітря" і "повітря-земля", а також керовані авіабомби, що робить його універсальним для різних типів місій.

Попри технічні переваги, літак залишається дорогим у виробництві та обслуговуванні, а також стикається з конкуренцією з боку західних винищувачів, таких як F-35.

Іран отримає Су-35

Варто зауважити, що ще в листопаді минулого року стало відомо, що Іран домовився з Росією про постачання Су-35.

А вже цього року стало відомо, що Іран може зводити укриття для російських винищувачів Су-35С. Зокрема, це підтвердили у супутникові знімки.